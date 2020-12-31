Названа доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге

Более 12 тыс. коек развернуты в медучреждениях Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них свободны в настоящее время свыше 22%, сообщили в комитете по здравоохранению города.

«Всего в Петербурге на 31 декабря развернуто 12 тыс. 328 коек под COVID-19 и пневмонии. Свободны 2 тыс. 739 коек, что составляет 22,2%. К ИВЛ подключены 417 человек», – говорится в сообщении на странице комитета во «ВКонтакте».

Отмечается, что в период новогодних праздников в городе будут работать 502 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 35 реанимационных бригад. На Городской станции скорой помощи будут задействованы 177 бригад, в районах города – 262, в пригородных районах – 63.

«У всех бригад имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, в достаточном количестве есть лекарственные средства и запас кислорода», – добавили в комитете.

По последним данным, в Петербурге выявили 242 тыс. 124 случая коронавируса, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 148 тыс. 447 человек, умерли 7 тыс. 694. За последние сутки в городе выявили 3 тыс. 758 новых случаев.

Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале следующего года при условии достаточных поставок вакцины.