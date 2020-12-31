Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам

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31 декабря, четверг | Последнее обновление — 01:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Аксенов сказал, кто будет строить опреснительные установки в Крыму
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Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным.
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая.
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам
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Увеличение выплат американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов будут обсуждать в Сенате США только вместе с требованиями расследования нарушений на выборах и установления ответственности соцсетей, заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Макконнелл заявил, что Сенат не станет «разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них». По его словам, не стоит ждать, что Сенат примет быстрое решение отдельно по выплатам. Таким образом, Макконнелл фактически «похоронил» идею увеличения компансаций, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении компенсаций в рамках мер стимулирования экономики до 2 тыс. долларов.
Палата представителей США согласилась и проголосовала за увеличение прямых выплат. Однако в Сенате республиканцы заблокировали предложение демократов проголосовать по выплатам до рассмотрения вопроса о преодолении вето Трампа на оборонный бюджет. Трамп наложил вето, потребовав снять с технологических компаний защиту от исков. Трамп также требует расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента.
В результате республиканцы одновременно поддерживают требования Трампа по выборам и соцсетям, но не выполняют его требование об увеличении прямых выплат. Демократы призывают выделить налогоплательщикам по 2 тыс. долларов без предварительных условий.
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Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer
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Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.
«Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов.
Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).
Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer.
В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.
Вирусолог объяснил отличие «Спутника V» от «ЭпиВакКороны»
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«Главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. Испытания наших вакцин показывают, что этот эффект очень хороший», – заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Александр Бутенко, рассуждая о разнице между российскими вакцинами. Ранее об отличии вакцин рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
«В вакцине «Спутник V» в качестве вектора используется аденовирус человека, а в «ЭпиВакКороне» – синтезированные пептиды. В то же время иностранные компании в качестве вектора применяют аденовирус обезьяны, что является не лучшим вариантом», – объяснил руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко.
Тем не менее эксперт считает, что главное – не платформа приготовления препарата, а эффект от его применения. «Этот эффект выражается в возможности вакцины создать иммунитет и в ее реактогенности, то есть в опасности побочных явлений. Испытания наших вакцин показывают хорошие результаты в отношении отсутствия реактогенности. «Спутник V» только что разрешили даже для людей старшего возраста. А у американской вакцины есть реакция, особенно у людей, предрасположенных к аллергии», – объяснил вирусолог.
Также у вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» отличается технология производства. Вектор аденовирусной инфекции, который находится в основе «Спутника V», используется как «тележка» для доставки фрагментов коронавируса в клетки. То есть «Спутник V» – это неживая вакцина с эффектом живой, рассказывал ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков «Комсомольской правде».
«ЭпиВакКорона», в свою очередь, построена на основе искусственно созданных, синтезированных кусочков структуры вируса. Они вводятся пациенту, и у человека вырабатывается иммунитет к различным антигенам (то есть чужеродным для организма фрагментам коронавируса), содержащимся в вакцине. Разработка «Вектора» относится к неживым вакцинам, у которых иммунный ответ менее стойкий и длительный, чем у живых, поэтому и прививаться этой вакциной придется чаще, чем «Спутником V».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и заявила, что они разные, но обе хорошие.
«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – передает РИА «Новости» слова Голиковой. Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Напомним, «ЭпиВакКорона» – вторая из зарегистрированных в России вакцин после «Спутника V», разработанная новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Для россиян привиться новой вакциной стало возможно в конце декабря. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорону» начали испытывать на добровольцах старше 60 лет.
Как заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин, к Новому году в регионы будет поставлено более 21 тыс. доз, «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», передает РИА «Новости». Темпы, в которых налажен выпуск «ЭпиВакКороны», превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса
Российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, одна из вакцин – «векторная на основе аденовируса», другая – пептидная, «сделанная из трех составных частей генома коронавируса», которые наиболее устойчивы к мутации, передает РИА «Новости».
«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем «векторовская», новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает – и та и другая», – сказала Голикова.
Также она отметила, что у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Ранее Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Сенатор собрался опротестовать утверждение итогов выборов президента США
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Американский сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) намерен воспользоваться своим правом оспорить результаты президентских выборов в стране при утверждении итогов голосования в Конгрессе США 6 января.
«Я не могу 6 января проголосовать за утверждение итогов голосования выборщиков, не упомянув о том факте, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не соблюдали свои собственные законы о выборах. (...) Я последую той же практике, которой в прошлые годы следовали члены Конгресса от демократов и буду возражать во время процесса утверждения 6 января», – говорится в заявлении законодателя, передает ТАСС.
6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается. В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Джозефа Байдена.
Напомним, генпрокурор Техаса призывал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.
Голосование выборщиков подтвердило избрание кандидата от демократов Джозефа Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
При этом Трамп уже не раз заявлял, что Байден проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации демократа.
Лавров уличил Запад в попытках воспользоваться пандемией в своих целях
Западные страны пытаются воспользоваться пандемией для «наказания неугодных правительств», Россия же не играет в «геополитические игры с «нулевой суммой», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД в интервью ТАСС заявил, что в 2020 году Россия помогала пострадавшим от пандемии странам.
«В этом, кстати, наше отличие от ряда западных государств, которые не только пытаются политизировать сугубо гуманитарную тематику борьбы с коронавирусной инфекцией, но и воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, игнорируя призывы ООН хотя бы временно отменить часть односторонних рестрикций, осложняющих санитарно-эпидемиологическую ситуацию в соответствующих странах», – сказал Лавров.
По его словам, в уходящем году России удалось развивать и наращивать дружественное сотрудничество с большинством государств мира по самому широкому спектру вопросов, среди них партнеры по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС.
Вместе с тем Лавров отметил, что сила России заключается в ее миролюбивом, предсказуемом внешнем курсе и готовности к взаимоуважительной работе со всеми партнерами. При этом, по его словам, Россия остается открытой к диалогу с западными коллегами при условии их отказа от «менторства, от политики шантажа и ультиматумов».
«Мы не играем в геополитические игры с «нулевой суммой», не мыслим архаичными концепциями сфер влияния. Наоборот, на практике реализуем тезис о том, что эффективно решить масштабные трансграничные проблемы можно лишь объединившись, на принципах солидарности», – добавил он.
Кроме того, Лавров заявил, что США полностью игнорируют интересы безопасности других государств. «Американцы разрушили целый ряд важных договоренностей [в сфере контроля над вооружениями] и пытаются продавливать инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы безопасности других государств», – сказал министр.
Также Лавров указал на высказывания президента России Владимира Путина о том, что гонка вооружений уже началась.
«Стоит посмотреть хотя бы на военный бюджет США, на количество программ по созданию или модернизации вооружений. Цель Вашингтона – добиться преимущества в военной сфере, чтобы удерживать слабеющие глобальные позиции любой ценой», – добавил он.
Ранее Лавров заявлял, что шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в феврале 2021 года остаются, если команда избранного президента США Джо Байдена, как и заявляла, не будет превращать его в заложника своих амбиций.
Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор.
В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой.
На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины
Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре. При этом в ноябре бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом». В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
В ФМБА рассказали о разработке вызывающей многолетний иммунитет вакцины от COVID-19
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Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет направлена на формирование так называемого клеточного иммунитета, а не антител, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова.
«Мы видим образование специфических антител, причем антител вирусонейтрализующих. Но в отличие уже от известных созданных вакцин, это не будет как бы превалирующий компонент действия. Для нас будет важнее, что мы будем видеть компоненты этих рекомбинантных белков в рецепторах на Т-лимфоцитах и включение клеток памяти в формировании клеточного иммунитета. Кстати говоря, (...) клеточный иммунитет существенно более длительный, чем гуморальный, он длится, как правило, годами, а не месяцами», – сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ФМБА планирует в первом квартале 2021 года завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса, а до Нового года приступить к клиническим исследованиям препарата прямого действия против COVID-19.
Пентагон не стал отвечать на запросы команды Байдена
С 18 декабря Пентагон не проводил встреч с переходной командой избранного президента США Джо Байдена, сообщил Джейк Салливан, который, вероятно, станет помощником президента по нацбезопасности.
Салливан пожаловался на то, что «десятки письменных запросов о предоставлении сведений остаются нерассмотренными». Люди Байдена «не получают информацию о важнейших вопросах, связанных с военными операциями». Причиной такой ситуации Салливан назвал «создаваемые Пентагоном препятствия». Он отметил, что после инаугурации новой администрации придется тратить время на то, чтобы «внимательно изучить позицию» США и «угрозы», с которыми страна сталкивается, передает ТАСС со ссылкой на National Public Radio.
Напомним, CNN сообщает, что Пентагон планирует в течение недели провести три встречи с представителями переходной команды Байдена. Тот заявлял, что политическое руководство в Пентагоне мешает передаче полномочий будущей администрации США. Такая же ситуация, как утверждает Байден, сложилась в административно-бюджетном управлении Белого дома. И.о. главы Пентагона Кристофер Миллер отверг обвинения со стороны Байдена.
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В Сенате США заблокировали голосования по военному бюджету и компенсациям
В Сенате США республиканцы заблокировали предложение демократов о голосовании по увеличению выплат гражданам из-за коронавируса, а демократы – голосование по военному бюджету.
Демократы в Сенате США, который контролируют республиканцы, предложили проголосовать по увеличению прямых выплат гражданам в рамках мер стимулирования национальной экономики до рассмотрения вопроса о преодолении вето президента США Дональда Трампа на оборонный бюджет. Глава республиканского большинства Митч Макконнелл заблокировал их инициативу, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Трамп «обратил внимание на три дополнительных вопроса национального значения», Конгресс должен их рассмотреть. При этом Макконнелл выразил уверенность, что Трамп «заинтересован в дальнейшей финансовой поддержке для американских семей».
Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что одно дело – заявлять о поддержке увеличения выплат, и совсем другое – действительно ее оказывать. При этом демократы заблокировали голосование по военному бюджету, запланированное на 30 декабря.
Шумер заявил, что Макконнелл пытается в законопроекте увязать выплаты с требованиями Трампа по вопросу об ответственности соцсетей за контент и со средствами на изучение предполагаемых нарушений на выборах, передает РИА «Новости».
В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат.
24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. Трамп требовал снять с технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения, противоречащие его политике по возвращению домой военных США, которые находятся за границей. Палата представителей уже преодолела вето. Далее голосование пройдет в Сенате.
Голикова призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что продолжает настаивать на необходимости отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
Она заявила, что «надо себя пожалеть» и «вокруг аппликации все-таки чуть потерпеть», причем «даже не потому что это вредно или полезно», просто «организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему». По ее словам, человек должен помочь своему организму, а не «загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», передает РИА «Новости».
Напомним, она заявляла, что отказаться от употребления алкоголя следует в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что можно выпить бокал шампанского.
«Британский» штамм коронавируса добрался до США
Новая вариация коронавируса, распространившаяся ранее в Великобритании, зафиксирована в Колорадо в США, сообщил губернатор штата Джаред Полис.
Он сообщил, что в его штате выявлен «первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 – той же, которая была обнаружена» в Великобритании. Washington Post пишет, что это «первый в США известный случай» заражения так называемым британским штаммом, передает ТАСС. Согласно заявлению губернатора, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время, передает РИА «Новости».
Напомним, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призывал воздержаться от «бурной реакции» на новый штамм COVID в Британии. Выявленный в Британии новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.
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Ученые предупредили об опасности «тихой гипоксемии» при COVID-19
Испанские ученые выяснили, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса, в результате которой возникает пневмония, нередко наблюдается гипоксемия, то есть снижение уровня кислорода в артериальной крови, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Function.
Отмечается, что при этом симптомы, которые должны сопровождать это – одышка или учащенное дыхание – зачастую отсутствуют, сообщает телеканал «Звезда».
Специалисты объяснили, что при обычной гипоксемии одышку и учащение дыхания запускают каротидные тельца – это небольшие органы, которые расположены по обе стороны шеи рядом с сонной артерией. При обнаружении падения кислорода в крови, они посылают в мозг специальные сигналы.
Когда же у больного COVID-19 возникает «тихая гипоксемия», то защитный механизм не срабатывает. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что при коронавирусе каротидные тельца заражаются и перестают нормально функционировать.
«У многих пациентов с COVID-19 наблюдается атипичное и вызывающее недоумение клиническое проявление: у них тяжелая гипоксемия с уровнем артериального давления кислорода даже ниже 50 миллиметров ртутного столба не сопровождается явными признаками одышки или значительного учащения дыхания», – говорится в исследовании ученых.
Исследователи предупреждают, что из-за этого у пациента может резко ухудшится клиническое состояние. В настоящее время ученые проверяют свою гипотезу. Если она подтвердится, то специалисты будут работать над созданием терапевтических методов лечения больных коронавирусом с «тихой гипоксемией».
Ранее стало известно, что COVID-19 может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения.
Напомним, в России масштабная добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в начале декабря.
За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.
Россиянам посоветовали не мешать алкоголь с лекарствами от COVID в Новый год
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Роспотребнадзор не рекомендует употреблять алкоголь даже в новогоднюю ночь тем, кто принимает препараты от коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.
«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя. Это абсолютная аксиома, и поэтому рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит», – сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России пока еще неоднозначно стабильная, многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники.
Кроме того, Попова сообщила, что Роспотребнадзор рекомендует не посещать массовые детские мероприятия в новогодние каникулы для того, чтобы уберечь здоровье детей. «Свежий воздух – да, большие групповые мероприятия в закрытых помещениях – сегодня точно нет», – добавила она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России от коронавируса скончался 70 тыс. 921 пациент, еще более 45 тыс. смертей учитываются как те, на которые COVID-19 повлиял, но не стал основной причиной.
Напомним, Попова сообщала, что алкоголь нельзя пить как минимум за две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после.
За минувшие сутки в России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.
Попова объяснила случаи повторного заражения COVID-19
Повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что таких случаев во всем мире не более 50.
«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24. Но уже сегодня их насчитывается во всем мире из всего огромного количества зарегистрированных переболевших не более 50 человек», – сказала она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России зафиксированы повторные случаи инфицирования COVID-19.
В свою очередь вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно и от чего зависит вероятность заражения.
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