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30 декабря, среда | Последнее обновление — 19:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства.
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Возможные отношения между Распутиным и женой Николая II обсуждал весь Петербург – это было общим развлечением для всех чинов и классов. Распутин эти слухи никак не комментировал, таким образом, их не отрицая.
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30 декабря исполняется двадцать лет с момента утверждения и первого исполнения нового-старого гимна России на музыку Александрова. Это советский гимн, и он стал частью «национального кода» – вместе с салатом оливье и романом «Война и мир».
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ходить по рекам республики судам под российским флагом. Согласно документу, заход во внутренние воды Украины запрещен судам «государства-агрессора» и судам, владельцами которых являются граждане этого государства.
«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.», – сказано на сайте офиса Зеленского.
Также законом предусматривается реализация основных требований директив и регламентов Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что закон даст Украине возможность улучшить состояние речного хозяйства, развить «на конкурентных началах рынок услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечь инвестиции, переориентировав грузопотоки на экологичный и экономичный речной транспорт».
В начале декабря Верховная рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию.
На прошлой неделе украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле
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Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр.
«Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что-либо дать своей стране», – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины.
В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», который проводится «в угоду западным кураторам».
В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V».
Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» «спланированным уничтожением» украинцев.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.
В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия»
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В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства.
Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.
При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун».
Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
Эксперт оценил планы Киева отказаться от российского оборудования в ГТС Украины
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«Идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, потому что через четыре года ее транзитную составляющую можно будет порезать на металлолом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал намерение гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона в течение пяти лет отказаться от российского оборудования.
«Такие заявления свидетельствуют о том, что украинские политики эксплуатируют антироссийскую риторику в те моменты, когда их самих сильно критикуют. Они действуют по принципу «хочешь избежать личной критики – заявляй, что ты против России». При этом торговля между Украиной и Россией остается активной, и такие слова лишь вредят нашему бизнесу», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По мнению эксперта, настоящей причиной подобных заявлений является очередное повышение цен на газ на Украине. «Когда в Европе газ дорожает, то он дорожает и на Украине. А когда в Европе цены снижаются, то на Украине такого не происходит. Людей это очень раздражает, они ищут крайнего, и тогда власти обосновывают получение дополнительных денег необходимостью модернизировать сегмент доставки газа, то есть ГТС. К тому же это отличный повод заявить, что ее не просто отремонтируют, а избавятся от вражеского оборудования, которое и есть причина всех бед», – объяснил Юшков.
При этом собеседник уверен – идею полноценной модернизации ГТС никто не воспримет всерьез, ведь примерно через четыре года ее транзитную составляющую «можно будет порезать на металлолом».
«Иностранные компании не проявляли никакого интереса к идее покупке украинской ГТС – никто не верит, что она будет, как раньше, прокачивать десятки миллиардов кубов газа, на которых можно прилично заработать. Более того, Газпром уже строит обходные пути для транзита газа в Европу, а сами европейцы заявляют, что в скором будущем вообще откажутся от потребления газа и перестанут его покупать у кого бы то ни было», – отметил эксперт.
Он также добавил, что продать украинскую ГТС иностранцам невозможно из-за ее реальной небольшой стоимости. «Украина уже давно продала бы ее кому угодно, хоть Европе, хоть США. Но если сделать это за копейки, то политиков обвинят в предательстве родины, ведь они отдадут символ незалежности по цене металлолома. А за большую сумму ГТС никто не купит. Вероятнее всего, в этом вопросе сохранится статус-кво, и ее собственник, «Оператор ГТС», будет еще пару лет на ней зарабатывать деньги», – предположил Юшков.
Ранее стало известно, что «Оператор ГТС Украины» планирует в течение пяти лет отказаться от российского оборудования. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Оператор ГТС Украины захотел отказаться от российского оборудования
За пять лет «Оператор ГТС Украины» планирует отказаться от российского оборудования, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.
В Facebook он выразил сожаление в связи с тем, что «значительное количество газоперекачивающих агрегатов», которые используются «на объектах ГТС», созданы «в РФ в 1970–1980-е годы». В ходе «масштабной реконструкции» планируется «полностью отказаться» от российского оборудования. Макогон заявил, что ГТС Украины «не должна зависеть» от российского оборудования.
В октябре Макогон заявил, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.
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Эксперт оценил заявление СБУ о попытке России украсть «супероружие» Украины
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«Аналогичная «Нептуну» ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны и не представляют для нас интереса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление Службы безопасности Украины о перехвате агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун».
«Интерес для России могут представлять лишь изменения, которые украинцы внесли в головку самонаведения ракет «Нептун». Это наверняка делалось с учетом американских наработок и в целом при помощи США», – полагает военный аналитик Константин Сивков.
Таким образом, считает собеседник, «мы могли бы получить косвенную информацию о том, на каких принципах строится система наведения американских противокорабельных ракет».
«Все остальное не представляет для нас интереса. Аналогичная «Нептуну» противокорабельная ракета Х-35 стоит у нас на вооружении. Ее тактико-технические характеристики хорошо известны. Нет оснований полагать, что она представляет для нас тайну», – убежден эксперт.
«Но, думаю, речь идет об очередной украинской «утке». Возможно, в этой истории роль якобы российских шпионов сыграл представитель оппозиции, который не приемлет деятельность властей в стране», – заключил Сивков.
Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун». Также ведомство утверждает, что в 2020 году «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов».
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы.
Крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска – до 280 км, скорость – около 900 км в час, высота полета над гребнем волн – от 3 м до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту
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«Зеленский нарушил конституцию, и это может стать основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отстранить главу Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности на два месяца.
«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский.
При этом собеседник отметил, что КСУ «не признает указ президента и сейчас находится в подвешенном состоянии». «Несмотря на мое личное сугубо отрицательное отношение к Тупицкому, он вправе не исполнять незаконное решение Зеленского и может по-прежнему считать себя судьей Конституционного суда», – сказал политолог.
По мнению эксперта, действия Владимира Зеленского – «это еще один штрих к деструкции украинской власти». «Это игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом. В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», – добавил Погребинский.
В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник напомнил о том, что судейский корпус страны всегда был «достаточно независимой структурой». «И сегодня КСУ несет угрозу для прозападных реформ, которые провел лидер страны», – отметил Бортник.
Пока, по словам эксперта, в противостоянии между «коррумпированным судейским корпусом и офисом президента вместе с западными партнерами Украины проигрывает именно Зеленский».
«Президенту не удалось распустить КСУ, как он хотел раньше, или признать его решения незаконными. Сегодня в КСУ есть антипрезидентское большинство. Но если Зеленскому удастся отстранить Тупицкого или кого-то еще из судей – он сможет поменять кворум в том направлении, которое ему нужно», – продолжил политолог.
«Однако само по себе решение Зеленского противоречит конституции, и тем самым президент совершает очередное правонарушение, которое потенциально может стать основанием для процедуры импичмента. Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения такой процедуры нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – прогнозирует Бортник.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС.
Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости».
Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также – что не собирается уходить в отставку.
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Пушков дал совет Кулебе, где тому повесить украинский флаг вместо Симферополя
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«Вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Киев может поднимать вопрос Крыма на международных площадках, создавать «крымскую платформу», но по сути это ничего не меняет. Никаких дополнительных возможностей оказать давление на Москву у Киева не появится», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По словам сенатора, единственное, где могут произойти сдвиги – это в политике США. «В Киеве рассчитывают, что администрация нового президента Джо Байдена ужесточит санкции против России, в частности, полагаясь на крымский вопрос. Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», – подчеркнул собеседник.
«Пребывание Крыма в составе Украины – это исторический казус, который практически не отразился на самом полуострове. Там не утвердился украинский язык, и нет значительных сил, которые выступали бы за единство с Украиной», – добавил сенатор.
Он обратил внимание на то, что в своем заявлении Кулеба выразил надежду, что «однажды наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг». «Так вот пусть он украинский флаг у себя на балконе вывешивает. Раньше экс-глава Украины Петр Порошенко уже собирался водрузить украинский флаг над Севастополем. Сейчас мы видим, где Порошенко и где Севастополь», – отметил собеседник.
«Потому в статусе Крыма ничего не изменится, а надежды на его возврат со стороны Киева высказываются каждый год. Перспективы этого в 2021 году ближе не будут. Вопрос Крыма закрыт», – заключил Пушков.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
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Зеленский отстранил главу конституционного суда Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Зеленский заявил, что пошел на такой шаг «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса». Представитель Зеленского в КС Федор Вениславский пояснил, что речь не идет об увольнении, отстранение – «временная мера». Вениславский сослался на статью 154 УПК Украины, по которой президент может «на время досудебного расследования» отстранить от должности лиц, назначенных главой государства. Тупицкий был назначен на должность указом президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, передает ТАСС.
Решение об отстранении Тупицкого было рассмотрено во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также одобрил законопроект об ужесточении уголовного наказания для чиновников за недостоверное декларирование, передает РИА «Новости».
Напомним, Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
Киев попросил у БиГ подаренную Лаврову икону на экспертизу
Украина попросила власти Боснии и Герцеговины предоставить для экспертизы икону, которую сербский член президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Об этом он заявил «Громадське ТВ».
Напомним, Додик подарил икону Лаврову во время визита российского министра в Сараево 14 декабря. Киев заявил, что речь идет об «объекте культурного наследия Украины». Россия вернула икону в Сараево для уточнения ее истории по линии Интерпола. Однако Киев не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону.
Российскую вакцину от COVID назвали «гибридным оружием» против Украины
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Российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.
«Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. Существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину. И есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Когда речь идет о российской вакцине, мы понимаем, что она является гибридным оружием против Украины», – цитирует Кулебу газета «День».
В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам».
В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V».
Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.
В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от COVID
Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
«Во исполнение задания президента Украины Владимира Зеленского министерство здравоохранения заключило контракт на поставку на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что в Китае официально презентуют собственные варианты вакцин, и, судя по заявлениям из Бразилии (где идут клинические испытания китайской вакцины от компании Sinovac Biotech), ожидалось, что она будет доступна уже в декабре. При этом в ноябре бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac китайской лаборатории Sinovac в связи с «серьезным инцидентом». В свою очередь представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инцидент с участником испытаний китайской вакцины Coronavac в Бразилии не имеет отношения к самому препарату.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
КС Украины пригрозил Зеленскому уголовной статьей за отстранение главы суда
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Конституционный суд Украины заявил, что указ главы государства Владимира Зеленского об отстранении с должности судьи главы КС Александра Тупицкого не соответствует основному закону страны.
«Издав указ <...> от 29 декабря 2020 года (об отстранении Тупицкого – прим. ВЗГЛЯД), президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей <...> конституции Украины», – цитирует ТАСС сообщение КС.
В сообщении отмечается, что «Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности», а Зеленский должен «немедленно отменить свой указ».
В суде также напомнили, что «за вмешательство в деятельность государственного деятеля <...> и вмешательство в деятельность судебных органов» предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в среду Зеленский сообщил, что подписал указ об отстранении главы конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности на два месяца.
Тупицкий не явился в офис генпрокурора, куда был вызван для предъявления обвинения по уголовному делу о подкупе свидетеля. Генпрокурор попросил президента Украины отстранить Тупицкого. КС считает незаконным отстранение своего главы. Ранее в отношении Тупицкого возбудили уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
На Украине сказали, когда получат первые дозы китайской вакцины
Первые дозы китайской вакцины Sinovac Biotech от коронавирусной инфекции Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«Рассчитываем в феврале получить эти 700 тыс. доз [вакцины]», – заявил глава ведомства в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
В среду стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины
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Властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну против России», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Со временем все страны мира признают российскую вакцину одной из самых эффективных против коронавирус», – передает слова Цекова РИА «Новости».
Так сенатор отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего российскую вакцину против коронавирусной инфекции «гибридным» оружием против Украины
По словам Цекова, отказ Украины от российской вакцины «Спутник V» несет вред народу республики и является «заказом» Запада. Цеков указал на то, что на Украине уже давно не стесняясь говорят про внешнее управление, имея в виду США.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». «Не смешно, скорее грустно за украинский народ. В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей», – написал депутат в Twitter.
Со своей стороны первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. «Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием – это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям», – сказал Водолацкий.
Как подчеркнул депутат, власти Украины, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, категорически отрицают вероятность закупки российской вакцины, поскольку считают, что таким образом «сдадутся России». «На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, но и каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю», – заключил он.
Между тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». По ее словам, граждане Украины уже возят своих детей прививаться в Россию. Заявление Кулебы в очередной раз доказывает, что Киев стремится любой ценой не допустить нормализации отношений с Москвой, отметила Панина.
«На этом фоне такие «мелочи», как здоровье и безопасность собственных граждан, совершенно не волнуют киевских чиновников. А вот тот факт, что вакцина «Спутник V» разрушает антироссийские стереотипы, их откровенно пугает. Кстати, это относится и к другими российским вакцинам от уже привычных и хорошо известных болезней, которых жителей Украины также лишили после 2014 года. После перехода Киева на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, в результате чего десятки тысяч украинских матерей привозят прививать своих детей в Россию. В моду вошло даже такое понятие как «вакцинные туры». Возможно, что именно таким путем украинцы в итоге будут получать и «Спутник V», – сказала она.
В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
Клинцевич: Слова главы МИД Украины Кулебы о Крыме ничего не стоят
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«Кулеба пытается играть во взрослого дядю, но он больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.
«Дмитрий Кулеба как должностное лицо не несет никакой ответственности за то, что говорит. На него никакие обязательства не возложены, его слова ничего не стоят и не влекут за собой никаких последствий. Российские власти это понимают», – убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По его словам, руководство нынешней Украины отбирается только по принципу преданности Зеленскому и его кураторам. «Низкий профессионализм украинского правительства привел к тому, что роль министра иностранных дел и всего министерства сводится лишь к озвучиванию информации, не больше», – отметил Клинцевич.
Сенатор сравнил главу МИД Украины с «ребенком, который не отвечает за свои слова». «Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными», – добавил собеседник.
«В любом случае Украина – наша братская страна, и мы вынуждены с этим считаться. Но в то же время мы должны объективно говорить, что такие заявления вызывают лишь сожаление и недоумение в России. Как говорится, собака лает, а караван идет. Главное, чтобы караван под названием Россия спокойно шел. А Кулеба и его коллеги даже укусить нас не в состоянии, не то что ногу перегрызть», – заключил Клинцевич.
В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.
Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине.
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