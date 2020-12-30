Эксперты предупредили о риске для миллионов россиян остаться без работы

Со вступлением в силу с 10 января поправок в «антиотмывочный закон» у 5-6 млн россиян, получающих «серые» зарплаты, могут возникнуть проблемы, предположили эксперты в сфере экономики.

Под контроль налоговых органов попадут любые операции с наличностью выше 600 тыс. рублей, денежные почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от той же суммы и ставки в азартных играх на сумму выше 600 тыс. рублей, передает URA.ru.

«Эта мера была ожидаемой, так как Россия поддерживает международные меры по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, правительство продолжает борьбу с незаконным обналичиванием средств и неформальной занятостью», – рассказал политолог и экономист Никита Масленников. Он добавил, что большинство россиян не ощутит на себе этой меры.

Масленников отметил, что от введения данных поправок пострадают предприятия сферы обслуживания, игрового сектора и компании, не оформляющие своих сотрудников официально.

Экономист Виталий Калугин уточнил, что эти меры правительства направлены, в первую очередь, против предприятий малого бизнеса, находящихся в «сером секторе». По его словам, в компаниях с коллективом более 150 человек зарплату в конвертах платить уже нецелесообразно. Речь, по оценке эксперта, идет о 5-6 млн граждан.

Масленников добавил, что новые поправки поспособствуют снижению роста уровня инфляции. В период пандемии оборот наличных в России увеличился примерно на 2,5 трлн и это оказало серьезное инфляционное давление на экономику, пояснил он.