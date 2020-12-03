Минская группа ОБСЕ призвала иностранных наемников покинуть Карабах

Министры иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн призвали иностранных наемников оставить Нагорный Карабах.

«Страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать полностью выполнять их обязательства в рамках соглашения от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также предыдущие обязательства по прекращению огня... Они также призывают всех иностранных наемников полностью и незамедлительно покинуть регион, а все стороны – способствовать их отъезду», – цитирует заявление ОБСЕ РИА «Новости».

Главы МИД призвали международное сообщество, в том числе ООН и Международный комитет Красного креста, скоординированно принять шаги для улучшения гуманитарной ситуации в регионе.

«Страны-сопредседатели призывают Армению и Азербайджан использовать нынешнее прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения под эгидой сопредседателей Минской группы», – отмечается в заявлении, передает ТАСС.

Они призвали стороны обеспечить условия для визита представителей стран Минской группы для начала «предметных переговоров для решения всех нерешенных вопросов в соответствии с согласованным графиком».

Также в заявлении звучит призыв к Армении и Азербайджану продолжать выполнять обязательства по прекращению боев.

«Страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать в полной мере выполнять обязательства в соответствии с заявлением от 9 ноября в Нагорном Карабахе и прилегающих районах и их предыдущие обязательства по прекращению огня. Страны-сопредседатели подчеркивают важность мер, принятых Российской Федерацией по согласованию с Азербайджаном и Арменией, чтобы гарантировать невозобновление боевых действий», – говорится в документе.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в регион миротворческие войска.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

Акар сообщал, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе.