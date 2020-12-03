На Украине анонсировали ликвидацию «Укроборонпрома»

Государственный концерн «Укроборонпром» в 2021 году прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, сообщил глава концерна Юрий Гусев.

«Планируется, что в следующем году «Укроборонпром» прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков», – цитирует РИА «Новости» руководителя концерна.

По предварительным планам, из 137 предприятий, которые сейчас входят в концерн, останется порядка 65, остальные закроют или переформатируют. Решения будут принимать по результатам аудита, оставшиеся компании объединят в холдинги.

Планируется создание холдинга «Оборонные системы Украины» (авиаремонт, бронетехника, боеприпасы, морские системы и другое) и «Аэрокосмического холдинга» (авиация, двигатели и прочее). Главный приоритет, по словам Гусева, обеспечение украинской армии качественным и современным вооружением.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Гусева генеральным директором госконцерна «Укроборонпром». До этого должность гендиректора концерна занимал Айварас Абромавичус, которого Зеленский уволил в начале октября.