Допобразование по нацпроекту получили 20 тыс. школьников Прикамья

В Прикамье открылись три центра дополнительного образования и 21 «Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля. Допобразование в центрах получают более 20 тыс. школьников из разных территорий региона, рассказала краевой министр образования и науки Раиса Кассина.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел системный час по реализации в регионе нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным, передает официальный сайт региона.

Махонин неоднократно подчеркивал, что все дети региона должны иметь возможность получать качественное образование, в том числе дополнительное, независимо от территории проживания. «Современный мир требует не просто обучения по общим образовательным программам, он требует еще и специализации. Поэтому в Прикамье будут создаваться центры дополнительного образования с современным оборудованием, где дети смогут овладеть необходимыми навыками», – подчеркнул губернатор.

Несмотря на то, что три центра допобразования открыты в краевой столице, в них занимаются ребята из территорий края: школьники из Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Косинского округов, Пермского района, Чайковского, Осы, Березников, Кунгура, Гамово и Звездного. Для обучения в ДНК организован подвоз детей с 5 по 11 классы из Добрянского округа и Пермского района.

Всего по направлениям центра под руководством преподавателей пермского вуза занимается 410 человек. Дети изучают основы робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной и молекулярной биологии.

В «Академии первых» в связи с эпидемической ситуацией обучение проходит дистанционно, что позволяет увеличить географию слушателей. Сейчас в центре идет пятая смена, школьники изучают олимпиадную историю и биологию, изготовление прототипов, шахматы и журналистику. Календарный год закончится 6-й сменой. Сейчас открыт набор школьников 7-9 классов на направление «Олимпиадная информатика». На остальные направления отборочные туры уже завершены.

Родитель ученика «Академии первых» Иван Фефелов рассказал, что ребенку очень понравились занятия по шахматам. «Уже за первый день он получил столько знаний, что при решении задач у него сильно повысился процент правильных решений. И это только первый день», – отметил он.

«Точки роста», созданные в 20 территориях Пермского края, как и предполагалось, открыты не только для учеников школ, на базе которых они организованы, но и для ребят из близлежащих населенных пунктов. «На сегодняшний день с работой «Точек роста» познакомились 19,5 тыс. детей. Здесь проходят уроки информатики, технологии ОБЖ, ребята занимаются в различных кружках на новых современных компьютерах и 3D-принтерах. Сюда приезжают школьники из близлежащих населенных пунктов и осваивают технологии виртуальной реальности и другие современные направления, которые были недоступны ребятам из сел и деревень раньше», – добавила Кассина.