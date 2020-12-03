Допобразование по нацпроекту получили 20 тыс. школьников Прикамья

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...

Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Допобразование по нацпроекту получили 20 тыс. школьников Прикамья

    3 декабря 2020, 13:14

    Текст: Антон Никитин

    В Прикамье открылись три центра дополнительного образования и 21 «Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля. Допобразование в центрах получают более 20 тыс. школьников из разных территорий региона, рассказала краевой министр образования и науки Раиса Кассина.

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел системный час по реализации в регионе нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным, передает официальный сайт региона.

    Махонин неоднократно подчеркивал, что все дети региона должны иметь возможность получать качественное образование, в том числе дополнительное, независимо от территории проживания. «Современный мир требует не просто обучения по общим образовательным программам, он требует еще и специализации. Поэтому в Прикамье будут создаваться центры дополнительного образования с современным оборудованием, где дети смогут овладеть необходимыми навыками», – подчеркнул губернатор.

    Несмотря на то, что три центра допобразования открыты в краевой столице, в них занимаются ребята из территорий края: школьники из Добрянского, Соликамского, Лысьвенского, Косинского округов, Пермского района, Чайковского, Осы, Березников, Кунгура, Гамово и Звездного. Для обучения в ДНК организован подвоз детей с 5 по 11 классы из Добрянского округа и Пермского района.

    Всего по направлениям центра под руководством преподавателей пермского вуза занимается 410 человек. Дети изучают основы робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования станков с числовым программным управлением, а также прикладной и молекулярной биологии.

    В «Академии первых» в связи с эпидемической ситуацией обучение проходит дистанционно, что позволяет увеличить географию слушателей. Сейчас в центре идет пятая смена, школьники изучают олимпиадную историю и биологию, изготовление прототипов, шахматы и журналистику. Календарный год закончится 6-й сменой. Сейчас открыт набор школьников 7-9 классов на направление «Олимпиадная информатика». На остальные направления отборочные туры уже завершены.

    Родитель ученика «Академии первых» Иван Фефелов рассказал, что ребенку очень понравились занятия по шахматам. «Уже за первый день он получил столько знаний, что при решении задач у него сильно повысился процент правильных решений. И это только первый день», – отметил он.

    «Точки роста», созданные в 20 территориях Пермского края, как и предполагалось, открыты не только для учеников школ, на базе которых они организованы, но и для ребят из близлежащих населенных пунктов. «На сегодняшний день с работой «Точек роста» познакомились 19,5 тыс. детей. Здесь проходят уроки информатики, технологии ОБЖ, ребята занимаются в различных кружках на новых современных компьютерах и 3D-принтерах. Сюда приезжают школьники из близлежащих населенных пунктов и осваивают технологии виртуальной реальности и другие современные направления, которые были недоступны ребятам из сел и деревень раньше», – добавила Кассина.


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