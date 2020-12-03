Песков назвал отставку Чубайса естественным ротационным процессом

Отставка Анатолия Чубайса с поста главы Роснано является следствием естественного ротационного процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Анатолий Борисович - он уже достаточно давно возглавляет Роснано, он, собственно, создавал Роснано. И поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что не имеет информации о дальнейшем трудоустройстве Анатолия Чубайса.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе компании, Песков сказал, что Роснано является важной компанией для экономики страны. «Вчера как раз была встреча президента с будущим новым руководителем Роснано Сергеем Куликовым, и во время этой встречи президент в целом говорил о том, что Роснано является очень важным институтом для продвижения новых технологий, всех новаций и так далее. То есть он говорит о том, что это достаточно важная компания», – отметил Песков.

В то же время Песков указал, что у президента Владимира Путина не было планов встречаться с Чубайсом, но это не означает, что не было и нет контактов с ним по телефону

Он также рассказал, что в Роснано как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции выстреливают, но много и важных достижений. «Проблемы, они существуют у различных компаний, вы знаете, что поскольку Роснано осуществляет инвестиции и в стартапы, и в проекты и, конечно же, при активном инвестировании такие зачастую предприятия с повышенной долей риска, конечно, не все инвестиции, что называется, «выстреливают». Образуются определенные долги и так далее. Это нормально абсолютно для такого вида деятельности, и во всем мире такие компании имеют неизбежно определенный процент невыстреливших активов. То же самое есть и у этой компании. Но в то же время и очень много важных достижений», – сказал он.

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.

Политолог Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Куликов – опытный человек и является представителем нового поколения «молодых управленцев». А Чубайс не пропадет» и «в будущем он найдет себе какую-то новую позицию».