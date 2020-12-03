Мужчина в Москве напал с молотком на женщину, перепутав ее с женой

Мужчина напал с молотком на девушку в Москве, нанеся ей ушибы, а после задержания заявил, что перепутал пострадавшую с женой.

В полицию с сообщением о нападении обратилась 27-летняя девушка. По ее словам, она разговаривала по телефону у подъезда дома, когда на нее накинулся неизвестный и стал бить молотком по голове, передает «МВД Медиа».

Девушке удалось сбежать от мужчины и обратиться к прохожим за помощью. Злоумышленник еще раз попытался напасть, а после скрылся с места происшествия.

Скорая помощь доставила потерпевшую в медучреждение, где ей диагностировали ушибленную рану головы.

Подозреваемый, 47-летний ранее судимый мужчина, был задержан. По его словам, он перепутал девушку со своей женой, с которой у него был конфликт.

Возбуждено уголовное по статье «Хулиганство».

Ранее женщину-охранника ранили в шею в Москве.