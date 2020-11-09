Пытавшемуся убить свою семью подростку предъявили обвинение в Петербурге Задержан расстрелявший сослуживцев под Воронежем срочник Женщину-охранника ранили в шею в Москве 9 ноября 2020, 14:55 Текст: Абдулла Шакиров

В Москве неизвестный ранил в шею женщину-охранника ЧОП, пострадавшую обнаружили утром 8 ноября у железнодорожных путей в районе Покровское-Стрешнево, рассказали в Главном управлении столичного МВД. «Обнаружена девушка 1995 года рождения, охранник ООО «ЧОП», которая с колото-резаным ранением шеи в состоянии геморрагического шока госпитализирована в медицинское учреждение», – передает РИА «Новости» сообщении правоохранителей. Установить предмет, которым орудовал нападавший, пока не удалось. Сообщается, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В июне 2019 года в Санкт-Петербурге воры избили охранника магазина. В конце октября в Чикаго две сестры напали на охранника в магазине после его требований надеть маску, мужчина получил 27 ударов ножом.

