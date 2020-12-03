В России испытали созданную на 3D-принтере камеру сгорания ракетного двигателя

Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) провело успешные испытания камеры сгорания двигателя, изготовленную с помощью аддитивных технологий (3D-печать), сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич.

«КБХА успешно провело испытания камеры сгорания реального двигателя, и, соответственно, Воронеж у нас становится таким локомотивом в этом отношении двигателестроения», – передает ТАСС слова Урличича на форуме, посвященном развитию аддитивных технологий.

В качестве другого примера использования таких технологий он привел узел головки двигателя. По словам первого замгендиректора, аддитивные технологии позволили сократить его сборку в 11 раз.

«Если сегодня мы видим, что мы создаем отдельные изделия и узлы, то в будущем это будет так же, как и пытаются сделать наши зарубежные коллеги, партнеры. Это, скажем, одна из ракет, достаточно большая, 30 метров длинной, диаметром 3 метра», – пояснил Урличич.

По его словам, эту ракету планируют изготовить на Западе за два месяца, 95% будет создано по аддитивной технологии.

Ранее сообщалось, что авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета «Крыло-СВ» будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на 3D-принтере.

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