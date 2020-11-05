Двигатель для российской многоразовой ракеты решили напечатать на 3D-принтере

Авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета «Крыло-СВ» будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на 3D-принтере, сообщил заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.

«Разработанный в рамках проекта двигатель МГТД-150 планируется также использовать в качестве двигателя возвратного полета для многоразовой ракетно-космической системы «Крыло-СВ», – передает РИА «Новости» слова Панфилова.

Напомним, в сентябре ФПИ провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата «Дань-М» с напечатанным на 3D-принтере отечественным двигателем МГТД-125Э.