Головоломка от ЦРУ возмутила пользователей Сети

ЦРУ опубликовало в соцсетях графическую загадку, предложив пользователям установить время суток, запечатленное на снимке, однако многих возмутила эта головоломка.

Фото было опубликовано в Twitter. На нем изображены обледеневшие дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов. В качестве ответа было предложено три варианта: 07.00, 11.00 и 15.00.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Многие пользователи предположили, что речь идет о семи часах утра, обратив внимание на то, что фонари на улице до сих пор включены.

Однако некоторые участники опроса всерьез задались вопросом, нет ли у агентства более важных дел.

«Ребята, пора перестать играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью», – написал один из подписчиков.

Позже агентство сообщило, что правильный ответ – семь утра.

Ранее Сети возник спор вокруг оптической иллюзии: на опубликованном фото платья одни видели его в бело-золотом оттенке, другие – в сине-черном. Позже пользователи активно обсуждали акустическую иллюзию: в короткой аудиозаписи одни слышали слово «Йенни», другие – «Лорел».