Антонов заявил о готовности России к прагматичным отношениям с США

Россия заинтересована в установлении прагматичных и дружественных отношениях с Соединенными Штатами и настроена на их развитие, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Что касается нас, то мы бы хотели иметь прагматичные, дружественные отношения с Соединенными Штатам. Мы – две великие державы, мы – важные члены Совбеза ООН, мы несем особую ответственность за международный мир и стабильность, поэтому мы обречены на сотрудничество, потому что весь мир зависит от отношений между США и Россией», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

«Я понимаю, что будет очень сложно перезапустить диалог между США и Россией. Но, кстати говоря, мы никогда не останавливали этот диалог», – отметил Антонов, обратив внимание на то, что Москва не прекращала взаимодействия даже в условиях высылки российских дипломатов из США. «Мы до сих пор позитивно настроены, мы до сих пор выступаем за то, чтобы развивать наши отношения», – заявил Антонов на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

При этом Антонов обратил внимание на то, что российское посольство до сих пор сталкивается с серьезными препятствиями при выдаче американских виз сотрудникам. «Наиболее болезненным вопросом для нас сейчас является вопрос виз. Для нас это огромная проблема», – отметил он. Посол упомянул, что со сложностями в получении виз сталкиваются не только сами дипломатические работники и техперсонал в лице врачей, но даже дети дипломатов. «Честно говоря, я очень сильно разочарован», – констатировал Антонов.

Ранее и.о. главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Брендон Уэльс в ходе выступления на слушаниях в комитете Сената по внутренней безопасности сообщил, что Россия не вмешивалась в американские выборы в ходе кампании 2020 года.

Напомним, в понедельник замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс» заявил о готовности Москвы сотрудничать с «любым, кто займет Белый дом».