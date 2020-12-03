Антонов заявил о готовности России к прагматичным отношениям с США

|
|
3 декабря, четверг | Последнее обновление — 05:56 | vz.ru
Разделы
Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США
Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно
Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде
Зачем США покупают советскую военную технику
Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу
Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...
Украинский локдаун и предчувствие катастрофы
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Зачем убили иранского физика-ядерщика
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Запад «продал и предал» Грузию
Обсуждение: 4 комментария
Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»
2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛПодробности...
Мир прощается с легендарным Диего Марадоной
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбьПодробности...
Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»
Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины ПикассоПодробности...
16:31
В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации
Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.Подробности...
16:11
В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя
Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.Подробности...
17:21
В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры
Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •