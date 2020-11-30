Россия заявила о готовности сотрудничать с «любым, кто займет Белый дом»

Россия готова к открытому и всестороннему сотрудничеству с любым человеком, «кто займет место в Белом доме», заявил замглавы МИД Сергей Рябков на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс».

«Мы всецело открыты к отношениям с любым человеком, который займет место в Белом доме, мы готовы продолжить диалог с момента, где мы [его] закончили», – передает слова замминистра ТАСС.

Рябков подчеркнул, что Москва надеется на отклик новой администрации США на предложения российской стороны по кибербезопасности. «За последние месяцы Россия, лично президент [России Владимир] Путин, представила целую серию конкретных предложений, включая предложения по кибербезопасности. Я надеюсь, что следующая администрация США рассмотрит эти предложения и даст нам какой-то содержательный ответ», – отметил замминистра иностранных дел.

«Россия убеждена, что наши возможности двусторонних договоров с США далеко не исчерпаны. В нынешних обстоятельствах важно оставлять каналы коммуникации открытыми. Нам приятно, что, может быть, после долгого перерыва в этом году, наконец-то, возобновился конструктивный диалог с США», – указал Рябков. Он добавил, что Москва давно призывает к возобновлению такого общения. «По этим каналам мы можем обсудить наши обеспокоенности в вопросах безопасности и обеспечить наши интересы», – сказал замглавы МИД.

При этом, по словам Рябкова, встречи с представителями США показали, что у Москвы и Вашингтона разные и иногда даже противоречащие подходы к предмету диалога.

«Россия готова проложить диалог по всем актуальным вопросам повестки дня с США. Действительно, у нас есть, о чем поговорить. Нам необходимо осветить многие вопросы, которые пока остаются неосвещенными», – заключил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

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