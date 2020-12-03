Спецслужбы США не выявили вмешательства России в выборы 2020 года

Исполняющий обязанности главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США Брендон Уэльс в ходе выступления на слушаниях в комитете Сената по внутренней безопасности сообщил, что Россия не вмешивалась в американские выборы в ходе кампании 2020 года.

В ходе выступления на слушаниях в комитете Сената по внутренней безопасности Уэльс выступил с утверждением, что «Россия запустила обширную кампанию, направленную против сетей местных властей, штатов, частного сектора и федеральных сетей, используя уязвимые места». «Они отслеживают уязвимые места и пытаются проникнуть в сети. Мы это выявили», – приводит ТАСС слова и.о. главы Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре.

При этом в ответ на уточняющий вопрос сенатора-республиканца Рэнда Пола о том, идет ли речь о системе американских выборов, Уэльс заявил: «Нет. Я имею в виду общие сети, сети частного сектора, то, что совершенно не имеет отношения к выборам», – отметил Уэльс.

Напомним, в середине ноября американский президент Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ США Кристофера Кребса в связи с выявленными нарушениями и мошенничеством в ходе выборов. Ранее Агентство по кибербезопасности МВБ США не выявило иностранного влияния на американские выборы.

В конце октября директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей якобы попала в руки России и Ирана. Кандидат демократов в президенты США Джозеф Байден в ходе заключительного раунда теледебатов в Теннесси пообещал наказать Россию, Иран и Китай за приписываемое им вмешательство в американские избирательные процессы. В Кремле выражали сожаление в связи с новыми безосновательными обвинениями США в адрес России.