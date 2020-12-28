Россия проиграла Чехии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Российские хоккеисты уступили чехам со счетом 0:2. Шайбы забросили Филип Коффер на 37-й минуте и Мартин Ланг на 46-й минуте, передает ТАСС.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов обеспокоен отсутствием заброшенных шайб в ворота чешской команды.

«Не может не беспокоить, что мы второй раз с учетом товарищеского матча с канадцами (0:1) не забросили ни одной шайбы. Очень много бросков было сегодня блокировано, не доводим шайбу до ворот, в ближайшие полтора дня эти вещи нужно усилить. В дальнейших матчах постараемся действовать разнообразнее и сделать больший акцент на игру у ворот», – отметил он.

Он отметил, что не будет сильно ругать защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку за результативные ошибки на чужой синей линии.

«Может быть, и к счастью, что ошибки защитников на синей линии случились сегодня, а не в матчах плей-офф. Ребята знают, что они немножко не доработали. Мы верим в каждого игрока, вместе выигрываем, вместе проигрываем», – сказал Ларионов.

По его словам, следующий матч со сборной Австрии будет не очень простым, «но может быть, этот матч поможет нашим лидерам забить важные для них голы», добавил тренер.

В первом матче турнира сборная России победила команду США (5:3). В следующей игре россияне встретятся 30 декабря с командой Австрии.