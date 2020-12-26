В США зафиксировали острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

В Бостоне у врача проявилась острая аллергическая реакция после прививки американской вакциной от коронавируса Moderna, сообщили местные СМИ.

Врач почувствовал аллергическую реакцию уже через несколько минут после вакцинирования. Мужчине ввели противоаллергический препарат, затем его поместили в отделение экстренной помощи, где осмотрели и спустя некоторое время выписали, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Как заявили в Moderna, инцидент с медиком будет внимательно изучен. Уточняется, что это первый случай проявления побочных эффектов от вакцины данного разработчика.

На этой неделе в США зафиксировали седьмой случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.