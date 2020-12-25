Коллектор избил в Москве знакомого должницы

Коллектор избил на севере Москвы мужчину, находившегося в квартире должницы. Во время драки специалист по взысканию долгов применил перцовый баллончик, сообщили в правоохранительных органах.

«В четверг 24 декабря мужчина, работающий специалистом по взысканию долгов... пришел по месту жительства должницы. Из квартиры вышел незнакомый ему мужчина, который агрессивно себя вел. У них завязалась драка, впоследствии специалист по взысканию долгов применил перцовый баллончик и ушел», – передает сообщение РИА «Новости».

Он добавил, что коллектор ранее был судим по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Тем временем в столичном управлении МВД рассказали, что в результате драки с коллектором пострадавший получил проникающую корнеосклеральную рану глаза с выпадением оболочек, травматическую катаракту и рану нижнего века. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

В ноябре в Новосибирске попали под суд «коллекторы», пугавшие людей похоронными венками.

Ранее в Госдуме за незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет.