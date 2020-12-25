Эрдоган ответил на комплимент Путина ПФР рассказал об условиях получения выплат на детей до Нового года Путин предложил обсудить на оперативном совещании Совбеза ситуацию в странах СНГ 25 декабря 2020, 16:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности в ходе оперативного совещания обсудить ситуацию в странах СНГ. «Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не сказать самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке», – передает слова главы государства РИА «Новости». Напомним, Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза.

