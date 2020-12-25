Прохожий до смерти избил женщину в Красноярске

Женщина, без видимой причины избитая прохожим на улице в Красноярске, скончалась в больнице от полученных травм.

Жительница Красноярска выгуливала собаку в микрорайоне «Покровский», когда на нее напал неизвестный. Прохожий избивал ее ногами и руками по голове, пока собака не бросилась на него. Женщина была госпитализирована в больницу, где и умерла в отделении нейрореанимации, передает РИА «Новости».

Полицейские установили личность подозреваемого – им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. В данный момент он задержан.

Видео избиения с камеры наблюдения было размещено в соцсетях. На кадрах видно, как женщина с собакой идет по улице и падает. Мужчина, который шел следом за ней, подходит, наклоняется к ней и начинает бить руками и ногами в область головы. Собака пыталась защитить хозяйку, но мужчина все равно вернулся и продолжал наносить удары.

Ранее сотрудники полиции задержали подростков, подозреваемых в жестоком избиении мужчины в центре Петербурга за попытку познакомиться с их подругой. Как установили полицейские, двое подростков напали на пострадавшего, который попросил номер телефона их подруги. Девушка позвонила мужчине и назначила ему встречу на Гороховой улице. Когда тот подъехал на такси, на него напали сзади и избили.

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