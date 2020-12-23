США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ»

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» до 26 января 2022 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций, сообщили в минфине страны.

В среду Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США распространило две так называемые генеральные лицензии, одна из которых (General License 13P) касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой (General License 15J) – прописаны сроки пролонгации сделок с ней, передает ТАСС.

Напомним, весной 2018 года минфин США ввел санкции против российского предпринимателя Олега Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.