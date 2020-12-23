Первые военные США покинули территорию Сомали

Первые подразделения американских ВС США прибыли на борт находящегося у берегов Сомали десантного корабля ВМС США «Макин Айленд» (USS Makin Island) в рамках операции по выводу военного квонтингента США, сообщил сомалийский новостной портал «Губджуг ньюс».

Переброска военных происходит при поддержке прибывших на кораблях подразделений морской пехоты. Эвакуировать планируется около 700 военнослужащих, передает ТАСС.

Основная часть выводимых из Сомали военных будет переброшена на морскую экспедиционную базу «Кэмп-Лемонье» в Джибути, которая является крупнейшей базой США в Африке с численностью персонала около 3 тыс. человек. Также небольшую группу американских военных доставят в Кению, где также существуют объекты США. Сейчас в Африке находятся до 6 тыс. военнослужащих США.

В начале декабря Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести почти все войска США из Сомали к началу 2021 года. Согласно оценкам CNN, в Сомали на тот момент находились около 700 американских военных.

Американские силы в Сомали оказывают поддержку в борьбе с международными террористическими группировками, а также помогают в подготовке сомалийских военных.

19 декабря США начали выводить войска из Сомали.