В Московской думе разъяснили, какие шлагбаумы демонтируют в новом году

В Москве уже урегулирован вопрос об оперативном открытии шлагбаумов автомобилям специальных служб, поэтому демонтируют только те ограждения, которые не соблюдают данное правило, сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, руководитель депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева.

Согласно вступающим в силу с 1 января 2021 года правилам противопожарного режима, шлагбаум не должен препятствовать подъезду к дому экстренных служб. В связи с этим москвичи забеспокоились, что заграждения демонтируют, поскольку без них придомовая территория очень быстро превратится «в хаотичную парковку».

«Начну с того, что еще с 2013 года на уровне города постановлением правительства Москвы «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» урегулированы вопросы обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники. Предусматривается, что собственники помещений в многоквартирном доме, устанавливая на въезде во двор шлагбаум, обязаны обеспечить доступ автомобилям специальных служб – коммунальной службы, полиции, скорой и т.д.», – говорит Николаева.

Для этого, продолжает депутат, в таком доме должна быть охрана или консьержи, которые при необходимости откроют шлагбаум. Либо жильцы должны будут обеспечить доступ иным способом, например, предоставив специальным службам электронные брелоки.

Эксперт также отметила, что с тех пор, как началась установка шлагбаумов в Москве, не выявлено никаких проблем, которые можно было бы назвать массовыми, с доступом пожарных на закрытые шлагбаумами территории многоквартирных домов.

«Кстати, с 2019 года городом реализуется проект «Умный шлагбаум». Сотрудники экстренных и коммунальных служб столицы теперь могут открывать шлагбаумы во дворах жилых домов и двери подъездов с домофонами с помощью мобильного приложения. Это позволяет им быстрее прибывать на место происшествия и беспрепятственно подъезжать к дому для уборки территории», – рассказывает собеседник.

Она подчеркивает, что в беспрепятственном проезде экстренных служб заинтересованы сами жители. И здесь, по словам депутата, как раз обратная ситуация: открытие подъездов создаст хаос в данном вопросе, поскольку забитые автомобилями дворы являются большей проблемой для доступа техники.

«Полагаю, что случаи демонтажа шлагбаумов будут единичными. Также, если пожарный инспектор вынесет предписание о демонтаже ограждения, то можно будет изменить схему управления шлагбаумом и все наладить так, как предписано правилами. Если будет выписан штраф, то его можно обжаловать в установленном порядке. И я хочу подчеркнуть, что сами пожарные правила не содержат требований о демонтаже, речь идет о том, что ограждающие устройства не должны препятствовать проезду пожарных», – объясняет Николаева.

В случае, если нарушение не будет устранено (например, если не будет обеспечен диспетчерский режим работы), при повторном выявлении или систематическом невыполнении прокуратура может выйти с отменой согласования установки шлагбаума, и он будет демонтирован, поясняет депутат. Такой порядок существует в столице и сейчас.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщил, что потребуется демонтаж только тех шлагбаумов, у которых нет ответственного лица, способного открыть его круглосуточно.