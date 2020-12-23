Сбербанк анонсировал рекорд по ипотеке в 2020 году

Сбербанк по итогам 2020 года выдаст ипотеки на рекордные 2 трлн рублей и нарастит портфель примерно на 20%, в следующем году жилищные кредиты вырастут еще на 10-15%, рассказал зампред правления банка Кирилл Царев.

«По ипотеке у нас рост портфеля год к году будет около 20%, поэтому темп даже больше, чем в прошлом году. Всего мы выдадим по новой ипотеке около 2 трлн рублей в 2020 году. В следующем году мы ожидаем роста (портфеля) на 10-15% к текущему факту», – передает РИА «Новости» слова Царева.

При этом он отметил, что в 2021 году будет некоторое давление с точки зрения количества нового вводимого жилья, поскольку объем предложений по новостройкам уже сейчас немного уменьшается.

«С другой стороны, у нас существенную долю, больше половины, составляет «вторичка» – она была, есть и некуда не денется. И она тоже растет. Так что даже в случае замедления темпов прироста новой ипотеки по новостройкам, она во многом может быть компенсирована ростом объемов ипотеки на вторичном рынке», – считает зампред правления Сбербанка.

Ранее в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «О развитии банковского сектора» сообщалось, что темпы роста ипотечного портфеля российских банков по итогам 2020 года могут превысить прошлогодние 20%.