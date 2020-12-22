Роструд разъяснил порядок работы 31 декабря

Рабочий день 31 декабря будет короче на один час, однако его можно сделать и выходным, сообщили в Роструде.

«В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час», – передает РИА «Новости» солва заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.

При этом 31 декабря может стать для сотрудников нерабочим, если им предоставят дополнительный день отдыха.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», – пояснил Шкловец.

Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению работника, как отгул за отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.

В Роструде напомнили, что отдыхать россияне будут с 1 по 10 января, а первым рабочим днем в 2021 году станет понедельник 11 января.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области, Костромской области и Татарстане. Затем нерабочим днем 31 декабря объявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Кроме того, В Ямало-Ненецкого автономного округа 31 декабря решено сделать выходным днем для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления.

Тем временем губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал популизмом объявление 31 декабря выходным. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем.