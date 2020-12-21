Губернатор Петербурга объявил 31 декабря выходным

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем. Об этом он сообщил сегодня на рабочем совещании с членами городского правительства. Для сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга этот рабочий день переносится на субботу, 26 декабря», – приводит ТАСС сообщение.

В пресс-службе добавили, что руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области, Костромской области и Татарстане. Затем нерабочим днем 31 декабря объявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Кроме того, В Ямало-Ненецкого автономного округа 31 декабря решено сделать выходным днем для сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления.

Тем временем губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал популизмом объявление 31 декабря выходным.