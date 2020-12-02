Столтенберг высказался о разногласиях Украины с Венгрией

Разногласия Будапешта и Киева по сотрудничеству Украины с НАТО не преодолены, однако альянс продолжить работать с Киевом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам последней в этом году видеоконференции глав МИД организации.

«Разногласия Венгрии и Украины пока сохраняются. Однако, как показала сегодняшняя встреча, мы намерены продолжать работу с Украиной, которая является ценным партнером», – передает его слова ТАСС.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам специальной сессии по проблемам безопасности Черноморского региона в рамках конференции глав МИД НАТО заявил, что Киев будут активнее взаимодействовать с Североатлантическим альянсом в регионе Черного моря.

«Сказал коллегам из НАТО о том, что Украина хочет больше взаимодействия с Альянсом, в частности больше натовских учений на территории Украины», – заявил Кулеба.

Напомним, в конце мая Киев заявил, что не видит объективных причин для конфликта с Венгрией, выразив надежду на то, что Будапешт восстановит поддержку Киева на пути в НАТО.

Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины и заблокировала заседания комиссии Украина – НАТО из-за украинского закона об образовании, ущемляющего права нацменьшинств.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями – как у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. В НАТО заявляли, что у Киева появятся дополнительные преимущества от сотрудничества с альянсом.

При этом вето на встречи Украина – НАТО на министерском уровне, наложенное Венгрией, сохраняется, несмотря на решение альянса предоставить Киеву статус «партнера расширенных возможностей».

Однако в ноябре Киев и Будапешт согласились перевернуть страницу в отношениях.