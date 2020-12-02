Глава Камчатки призвал как можно раньше разговаривать с детьми на серьезные темы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал раньше начинать общаться с детьми на серьезные темы для формирования правильных ценностей, поскольку вскоре дети станут активными членами общества.

«Мы сейчас разрабатываем Стратегию развития Камчатского края до 2030 года, а это значит, что ее надо обсуждать с теми, кто через десять лет станет активным членом нашего общества. Дети являются одной из наших важных целевых аудиторий. Именно поэтому мне кажется правильным начинать содержательные обсуждения с более раннего возраста. Более того, мы в системе образования потеряли ценностную составляющую, связанную с формированием идеологии в хорошем смысле этого слова, того ценностного каркаса, который формирует затем гармоничную личность. Этим мы не занимаемся. А когда начинаем это делать, отправляя детей в возрасте 12-13 лет, к примеру, в кружки, то уже поздно», – приводятся слова главы региона на сайте правительства Камчатского края.

«Этим нужно заниматься как можно раньше, разговаривая с детьми на серьезные темы. Важно детям давать понять, что мы строим будущее для них и что будущее в их руках, а не в руках чиновников, сидящих в кабинетах. Если мы такое понимание у детей сформируем, то, уверен, у нас будет осознанное и целеустремленное новое поколение, которое позволит Камчатке развиваться в долгосрочной перспективе», – подчеркнул он.

Солодов провел открытый «Урок цифры» на тему «Нейронные сети и коммуникации» со старшеклассниками Камчатского края. Губернатор поговорил со школьниками о перспективах развития искусственного интеллекта, его критериях, о том, как он устроен на основе нейронных сетей. Школьники узнали о том, что такое искусственный интеллект, каким он бывает, как обучается, какие задачи способен решать.

Напомним, «Урок цифры» – это общероссийский образовательный проект, который проводится Минцифрой совместно с органами власти регионов при поддержке ведущих российских IT-компаний. Пройти урок могут школьники с 1-го по 11-й класс.