Эстонская разведка разместила в СМИ объявление о наборе русскоязычных сотрудников

Департамент внешней разведки Эстонии объявил набор новых сотрудников через объявление в СМИ: кандидаты должны хорошо владеть русским и английским языками.

В частности, объявление о поиске специалиста по разведывательным операциям и аналитика разведывательной информации появилась в разделе объявлений газеты Eesti Ekspress, передает РИА «Новости».

«Департамент ищет на должность специалиста по разведывательным операциям хорошо образованного, умеющего общаться человека, который понимает, что жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени. Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям», – говорится в объявлении.

Отмечается, что кандидат должен быть гражданином Эстонии и хорошо владеть русским и английским языками, это касается аналитика разведывательной информации. Также указано, что он должен быть хорошо образован, обладать широким кругозором и аналитическим мышлением, уметь перерабатывать большие объемы данных, объединить их и творчески представить в понятной и лаконичной форме.

При этом в объявлении не указывается размер заработной платы. Крайний срок подачи заявлений о приеме на работу – 13 декабря.

Департамент внешней разведки Эстонии – это агентство министерства обороны, основная задача которого состоит в сборе, анализе и передаче информации о внешних угрозах.