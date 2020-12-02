Экс-президент Румынии заявил, что попросит Санду вернуть ему гражданство Молдавии

Бывший глава Румынии Траян Бэсеску заявил о намерении обратится к избранному президенту Молдавии Майе Санду с просьбой о восстановлении его молдавского гражданства, которого он был лишен при президенте Игоре Додоне.

«Додон лишил меня гражданства, но я его верну. Я обязательно начну новую процедуру по его получению и надеюсь, что Санду его мне вернет», – сказал он в эфире телеканала ТВР-Молдова, передает РИА «Новости».

Санду со своей стороны уже заявила, что сможет удовлетворить просьбу Бэсеску, если он после завершения всех судебных разбирательств снова подаст соответствующее заявление. «Поскольку судебное разбирательство закончилось, Бэсеску должен возобновить процедуру и подать документы с самого начала, чтобы можно было восстановить его гражданство», – пояснила она.

Бэсеску и его жена Мария получили молдавское гражданство 3 ноября 2016 года по указу четвертого президента Молдавии Николая Тимофти. Однако в январе 2017 году Додон отменил это решение, отобрав у них гражданство. Он объяснил этом тем, что Бэсеску выступал против суверенитета и независимости Молдавии, в связи с чем ему нельзя было давать гражданство. В свою очередь Бэсеску заявил, что намерен подать в суд на Додона. Он отметил, что решение лишить его молдавского гражданства продиктовано политическими мотивами и обернется для Додона позором.