В Германии рассказали подробности наезда на пешеходов в Трире

Мужчина, совершивший наезд автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир, действовал умышленно, заявил министр внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц.

По его словам, водитель ехал зигзагом по пешеходной зоне, чтобы причинить вред как можно большему числу людей, передает Deutsche Welle.

В результате наезда погибли пять человек – женщины в возрасте 25, 52 и 73 лет, девятимесячный ребенок и его 45-летний отец. Пострадали 14 человек, девять из низ госпитализированы с тяжелыми травмами, еще 25 человек находятся в шоковом состоянии.

По данным полиции, преступление совершил ранее несудимый 51-летний мужчина, имеющий немецкое гражданство, уроженец Трира, проживший большую часть жизни в регионе Трир-Саарбург. Против него начато расследование по подозрению в убийстве пяти человек и нанесении тяжких телесных повреждений в нескольких случаях.

Полиция сообщила, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,4 промилле алкоголя. У него в последнее время не было постоянного места жительства, несколько дней он провел в своем автомобиле.

Ранее старший прокурор города Трир Петер Фрицен заявил, что совершивший наезд на людей подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, террористический, политический или религиозный мотивы не установлены. В полиции утверждают, что угрозы населению нет, однако призывают горожан избегать центра Трира.

Напомним, 29 октября автомобиль протаранил толпу пешеходов в немецком городе Кемпен. Власти Северного Рейна – Вестфалии допустили возможность теракта.