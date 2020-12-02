В Москве автолюбительница сбила насмерть во дворе 88-летнего профессора В забитой мусором квартире в Петербурге при пожаре погиб человек 2 декабря 2020, 09:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Тело человека обнаружено после пожара в забитой мусором квартире в центре Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. «2 декабря на 5-й Советской улице в доме 26 произошел пожар. Происходит горение в квартире, забитой мусором. С вышележащих этажей эвакуированы 15 человек. В квартире обнаружен погибший», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Личность погибшего устанавливается.

