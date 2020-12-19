В порту Туапсе столкнулись два иностранных судна

На причале Туапсинского Балкерного терминала столкнулись два иностранных судна, правоохранители проводят проверку, сообщил представитель управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

По его словам, утром в субботу на причале Туапсинского Балкерного терминала при швартовке столкнулись два грузовых судна. Одно судно носовой частью коснулось кормовой части впередистоящего судна. Момент касания попал на видео, которое было опубликовано в интернете, передает РИА «Новости».

«В результате касания на одном судне погнуло фальшборт бака, а на другом повреждена центральная балка верхней палубы. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения никак не повлияли на движение судов. На месте работала следственно-оперативная группа туапсинского ЛОП. Проводится проверка», – пояснил представитель ведомства.

Он добавил, что судно Isartal пришло в Туапсе под флагом Вануату, а его место приписки – Порт-Вила, второе судно турецкое.