Песков ответил на вопрос о личной жизни Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не имеет доступа к личным делам главы государства Владимира Путина.

Песков заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», отвечая на вопрос, случалось ли ему быть свидетелем того, как президент общается с внуками, читает им книги, что он чиновник, госслужащий, «поэтому это никак не входит в мои обязанности».

«Конечно, личная, семейная жизнь Путина касается только самого Путина и только тех, кто являются его родными и близкими», – добавил представитель Кремля.

Ранее на большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о том, какие книги он читает своим внукам: «(Самуила) Маршака, например. 12 месяцев. Есть другие хорошие произведения наших российских и советских авторов. Сказки есть очень хорошие».