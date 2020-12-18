Хабаровчане очистили от мусора 38 км береговой линии

Волонтеры в Хабаровском крае за год очистили 38 км береговой линии рек и морского побережья, сообщили в правительстве региона.

«Волонтеры привели в порядок территории вблизи рек Амур, Куегда, Гырман, Ул, Хор, Хальзан, пролива Невельского, проток Пальвинской и Челнинской, бухт Фальшивой и Ольги, обособленных водных объектов в населенных пунктах края», – передает ТАСС сообщение правительства со ссылкой на региональное Минприроды, которое подвело итоги реализации нацпроекта «Экология».

Несмотря на сложную эпидемиологическую и паводковую обстановку, в работе активно участвовали волонтеры из Хабаровска и семи районов края – около 900 человек. Это сотрудники домов культуры, домов молодежи, музеев, их семьи, а также представители коренных малочисленных народов, детских и молодежных общественных объединений, администрации. Объем вывезенного мусора превысил 100 кубометров.

«Волонтерское экологическое движение объединило людей разных поколений и возрастов, став по-настоящему массовым явлением. Благодаря такой консолидации общества, уверен, мы решим задачу улучшения экологического состояния водных объектов края на территории региона», – приводятся в сообщении слова врио губернатора Михаила Дегтярева.