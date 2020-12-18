Журналист «Би-би-си» объяснил свой «побег» после жесткого ответа Путина

Журналист британской вещательной корпорации «Би-би-си» Стив Розенберг объяснил, почему он «сбежал» из здания ЦМТ после жесткого ответа президента России Владимира Путина на его вопрос.

Розенберг заявил, что не сбегал, а пресс-конференцию покинул из-за работы, передает НСН.

«Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В «Би-би-си» очень много передач – радио, телевидение, нужно было торопиться», – сказал он.

Журналист добавил, что не хочет, чтобы его уход с пресс-конференции рассматривали как «неуважение».

Напомним, в ходе пресс-конференции Розенберг спросил у российского лидера, не чувствует ли тот личной ответственности за ухудшение отношений с Западом.

В ответ Путин заявил, что Россия – «белая и пушистая» на фоне Запада. Говоря о Крыме, он напомнил журналисту о судьбе Косово, чью независимость в 2009 году признали западные страны во главе США.

Отдельно президент коснулся темы расширения НАТО на восток, хотя западные лидеры уверяли президента СССР Михаила Горбачева, что блок останется в действующих на тот момент границах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «белая и пушистая» Россия дает сигналы о диалоге с Западом.