ОАК назвала сроки начала работ по госконтракту на 10 Ил-78М-90А

Предприятие «Авиастар-СП» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) начнет производство топливозаправщиков Ил-78М-90А по новому контракту с Минобороны в 2021 году, сообщили в пресс-службе ОАК.

«Ульяновский завод «Авиастар-СП» приступит к исполнению контракта на производство и поставку 10 самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А для нужд Министерства обороны в следующем году. Контракт был подписан в ходе рабочей поездки заместителя министра обороны Алексея Криворучко на предприятие. Со стороны ОАК документ подписал первый заместитель гендиректора ПАО «ОАК», управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Топливозаправщик Ил-78М-90А оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76, новейшими пилотажно-навигационными комплексами, средствами обороны и связи. На самолете реализована «стеклянная кабина», снижающая нагрузку на экипаж и повышающая безопасность полетов.



Ил-78М-90А способен производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов. Также предусмотрено оперативное переоборудование топливозаправщика в транспортный самолет, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.

Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что государственный контракт на поставку в войска 10 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А был подписан на ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП».