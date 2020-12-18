Эксперт: Против России ведется гибридная война

«Против России ведется гибридная война, составными частей которой являются психологическое и информационное противостояние», – заявил газете ВЗГЛЯД латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш, комментируя стратегии и основные линии атаки, направленные на дискредитацию предстоящих в России выборов.

«С программой по дискредитации выборов 2021 года, которая уже запущена, все очевидно: западная цивилизация всегда видела в России своего противника, которого надо покорить и уничтожить. Против России ведется гибридная война, составными частей которой являются психологическое и информационное противостояние. Частично формы борьбы взяты на вооружение у спецслужб, используются наработки, которые касаются подсознательного воздействия на человека», – заявил эксперт, комментируя доклад НОМ «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов».

Граудиньш призвал россиян относиться к этой ситуации спокойно, прагматично, взвешенно, понимая, что эта гибридная война надолго. «Сам принцип существования западной цивилизации основан на подавлении внешнего врага», – отметил он.



«Стратегия проста: еще до начала выборов на Западе или в Москве оппозиция заявляет, что они будут сфальсифицированы, «украдут ваши голоса и нашу победу». Затем начинается дискредитация избирательной системы, членов комиссий, всех этапов избирательной кампании. Апогей – потоки фейков в ходе голосования и подсчета. Дальше – уличный протест. Все это убедительно показано в новом докладе НОМ», – подчеркнул правозащитник.

«Что бы я рекомендовал? Прежде всего, выявлять официальные и неофициальные источники финансирования тех, кто подрывает основы избирательной системы. Убежден, выяснилось бы много интересного: откуда, кто и что получил, как реальная жизнь соответствует их декларированным доходам. Было бы полезно публиковать тиражами детализированный анализ полного спектра нарушений, который допускается при электоральных процессах в ведущих западных странах. Китай в этом, кстати, преуспел больше, они этим вопросом активно занимаются. Про выборы Байдена в США можно было бы выпустить десятитомник. Очень полезно было бы. Российская политика в этих вопросах слишком культурная и очень мягкая», – продолжил Граудиньш.



«Что касается процесса выборов в 2021 году, вариант есть только один – максимальная прозрачность на всех этапах электорального цикла. С применением видеонаблюдения. Также было бы правильно пригласить наблюдателей из западных стран, в том числе и из США, пусть посмотрят и сравнят», – заключил эксперт.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин заявил газете ВЗГЛЯД, что к выборам в Госдуму стоит усилить подготовку наблюдательского корпуса, чтобы не допустить ситуаций, подобных последним событиям в США.