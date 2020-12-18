Рубль вырос к доллару Рубль снизился к доллару 18 декабря 2020, 10:15 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,42% – до 73,1375 руб., евро растет на 0,1% – до 89,45 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.05 курс доллара находился на уровне 73,205 руб. (+0,51%), евро торговался на отметке 89,675 руб. (+0,36%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

