Назван главный научный прорыв года В Испании собрались узаконить суицид с врачебной помощью Директор ФСБ прибыл в Ереван 18 декабря 2020, 10:10 Текст: Елизавета Булкина

Директор ФСБ России Александр Бортников прибыл с рабочим визитом в Ереван, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. «Директор ФСБ уже в Ереване, его встретил глава СНБ Армении [Армен Абазян]», – передает сообщение ведомства ТАСС. Детали и программу визита не уточнили. Напомним, в Ереване проходят митинги. Армянская оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки Пашиняна парализовали работу ереванского метро. Митингующие попытались попасть в здание правительства Армении.

