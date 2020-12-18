«Татнефть» решила возобновить геологоразведку в Ливии и Сирии

ПАО «Татнефть» активно изучает возможность возобновления работы по четырем геологоразведочным блокам в Ливии, а также планирует вернуться к геологоразведке в Сирии после стабилизации ситуации в стране, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем совета директоров компании.

«Компания активно изучает возможность возобновления своей деятельности по четырем геологоразведочным блокам в Ливии. По результатам переговоров будет принято решение о возобновлении работ. В Сирийской Арабской Республике также присутствуют геологоразведочные и нефтедобывающие активы ПАО «Татнефть». В настоящее время работы по данному направлению приостановлены в связи с объявленной «форс- мажорной» ситуацией, но компания намерена вернуться к исполнению контракта после стабилизации ситуации в стране», – передает ТАСС слова Минниханова.

По предварительным оценкам, которые будут уточняться по мере выполнения геологоразведочных работ, суммарно накопленный объем добычи по проектам в Ливии и Сирии может составить свыше 50 млн тонн.

«ПАО «Татнефть» заинтересовано в рассмотрении возможности диверсификации добычных активов и рассматривает ряд других возможностей по реализации проектов нефтедобычи, в том числе в странах Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока», – добавил глава региона.

По словам Минниханова, расширение проекта «Татнефти» в Туркменистане позволит дополнительно добыть более 770 тыс. тонн нефти.

«Сейчас «Татнефть» успешно реализует сервисный контракт, направленный на повышение добычи нефти в Республике Туркменистан. Внедрение комплекса мероприятий на двух нефтяных промыслах ГК «Туркменнебит» позволило добыть более 280 тыс. тонн нефти. В настоящее время туркменскими и татарстанскими нефтяниками разработаны планы дальнейшего расширения контракта между ПАО «Татнефть» и ГК «Туркменнебит» с охватом дополнительных нефтепромыслов. Расширение масштаба проекта, по нашим прогнозам, позволит дополнительно добыть более 770 тыс. тонн нефти», – сказал он.

Напомним, в октябре 2013 года «Татнефть» эвакуировала российскую часть персонала своего ливийского филиала после нападения на посольство России в Триполи.