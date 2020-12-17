Король Швеции признал несостоятельность национальной стратегии борьбы с COVID-19

Швеции не удалось спасти жизни людей во время пандемии коронавируса, а национальна стратегия борьбы с COVID-19 потерпела неудачу, заявил король Швеции Карл XVI Густав.

«Думаю, мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно. Это то, от чего страдаем все мы. Думаю обо всех, которые не смогли попрощаться с умершими членами семьи. Это тяжелый и травмирующий опыт – не иметь возможности тепло попрощаться», – цитирует короля шведский телеканал SVT.

«В последнее время вероятность инфицирования очевиднее, она все ближе и ближе», – ответил монарх на вопрос, боится ли он заболеть коронавирусом.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина.

Доля шведов, которые уверены в правильности национальной стратегии по борьбе с распространением коронавируса, упала в ноябре до 42%.

С начала пандемии в королевстве СOVID-19 заболели 349 тыс. человек, было зафиксировано 7802 летальных случая.