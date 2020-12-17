Путин рассказал о поддержке внутреннего туризма

Важно дать людям возможность отдыхать за границей, но не менее важно и развивать внутренний туризм: в России стараются работать в этой сфере по разным направлениям, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря.

Путин отметил в ответ на соответствующий вопрос, что важно дать гражданам возможность отдыхать за границей, но не менее важно развивать внутренний туризм, в России работают над этим по разным направлениям, в том числе в 2020 году была введена система кешбэка на внутренние туры.

При этом на кешбэк было заложено 15 млрд рублей, а освоено только сумма в 1,2 млрд рублей. Неизрасходованные средства будут перенесены на 2021 год.

«Очень бы хотелось, чтобы и наши граждане в России пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства (...) и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно», – отметил он.

По словам российского лидера, за границу летают 32 млн человек, этот поток можно было бы перенаправить в Санкт-Петербург.

«Оставляют за границей 25 млрд долларов в год, в 2019 (году) 35 млрд долларов. Вот если такие потоки будут направлены на внутренние наши возможности, на развитие внутреннего туризма, это будет здорово», – добавил Путин.

Глава государства также обратился к СМИ с просьбой поддержать развитие внутреннего туризма, чаще показывать и рассказывать о том, что предоставляет Россия.

Он отметил, что проблема с туристической инфраструктурой в стране известна. Государство намерено поддерживать бизнес, работающий в этой сфере, также будет создана отдельная структура, занимающаяся развитием внутреннего туризма.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.