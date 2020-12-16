Россия заявила о прежней готовности продлить с США СНВ-3

Предложение российской стороны о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет без предварительных условий остается в силе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В декабре 2019 года Россия предложила США продлить соглашение на пять лет без предварительных условий. <...> Это предложение все еще в силе», – цитирует ТАСС дипломата. При это он отметил, что США оказались к этому не готовы.

Антонов подчеркнул, что Россия надеется на хорошую возможность встреч по продлению СНВ-3 при новой администрации США, однако готова вести переговоры и с администрацией действующего президента США Дональда Трампа.

26 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве сомневаются в том, что с администрацией Трампа можно всерьез договариваться о чем-то по контролю над вооружениями.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». МИД России предложил США продлить ДСНВ на один год.

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. В ответ в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.