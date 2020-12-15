Глава Тверской области доложил Путину о формировании коечного фонда для больных COVID

В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом, запас составляет порядка 15%, сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Игорь Руденя.

«В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. По коечному фонду, по запасам: у нас он сейчас составляет, в текущей ситуации, порядка 15%», – приводятся слова губернатора в стенограмме на сайте Кремля.

Руденя отметил, что в регионе сформирован «горячий» резерв. «Мы заблаговременно закупили оборудование, соответственно, сделали кислород, подводку в больницы, которые под ковидные госпитали планируются. Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный», – сказал он на встрече с Путиным.

Ранее президент заявил, что пациентов с коронавирусом, которым требуется медицинское наблюдение в больнице, необходимо госпитализировать.