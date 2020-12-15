Британским геям разрешили быть донорами крови

Британское правительство со следующего лета намерено ослабить ограничения на сдачу крови геями и бисексуальными мужчинами.

По новым правилам люди, имеющие одного сексуального партнера, с которым они находятся в отношениях более трех месяцев, могут сдавать кровь независимо от их пола и сексуальной ориентации. Таким образом, геям и бисексуальным мужчинам можно будет стать донором крови через три месяца после начала половых отношений с другим мужчиной, передает The Wall Street Journal.

В США запрет на донорство крови геев и бисексуальных мужчин был отменен в 2015 году.