Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», – сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1», передает ТАСС.

Говоря о том, будет ли президент отдыхать на новогодних каникулах после «такого тяжелого года», представитель Кремля отметил: «Ну, он же все так: полноценно он никогда не отдыхает, но, может быть, как-то дух переведет».

Также Песков сообщил, что глава государства в условиях пандемии коронавируса в срочных ситуациях может встречаться с людьми очно. По его словам, иногда перед этим им нужно подождать выполнения тестовых процедур. «Иногда можно общаться с президентом, будучи на безопасном расстоянии, это пять – шесть метров. Такое тоже часто практикуется», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря.

Ранее Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав за неделю принять меры для прекращения их роста.