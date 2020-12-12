Появилось видео залпового запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» Рогозин отреагировал на запуск ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» 12 декабря 2020, 17:26 Текст: Ксения Панькова

Залп четырьмя баллистическими ракетами «Булава» с атомной подлодки проекта 955А «Владимир Мономах» является демонстрацией высокой надежности боевых ракетных комплексов и боеготовности флота, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Сегодняшний залп с «Борея» четырьмя «Булавами» – демонстрация высокой боеготовности нашего флота и высокой надежности наших боевых ракетных комплексов», – написал Рогозин в своем Twitter. Ранее в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.

