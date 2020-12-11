Эксперт: Поправки в Конституцию расширили права и свободы граждан

В российской Конституции гарантии прав и свобод человека представлены гораздо шире, чем в основных законах других стран, заявила сопредседатель рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

«В последнее время при взаимодействии с зарубежными экспертами я замечаю, что их в меньшей степени интересует блок поправок, который связан с правами человека. Я это объясняю тем, что, как сказал Андрей Александрович (Клишас), у нас на самом деле значительно выше многие гарантии прав и свобод человека, которые теперь предусмотрены в Конституции, где появилась куда более расширенная конституционная основа. Мы не правили вторую статью (главу Конституции), но мы существенно расширили ценностность содержания нашей Конституции. Ценности – уважение человека труда, дети, как приоритет государственной политики, общественное здоровье, его укрепление и развитие», – сказала Хабриева, передает РАПСИ.



Она добавила, что Россия продолжает взаимодействовать с международными экспертами по вопросам реализации конституционной реформы, в частности, на повестке дня соотношение международного и национального законодательств. Так, на Международном конгрессе, который ежегодно проводит Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ с Венецианской комиссией Совета Европы, было сказано о том, что проблема соотношения национального и наднационального права не уникальная для России.

«Большинству стран мира присущи эти вопросы, и приходится решать соответствующие коллизии. Один из членов Венецианской комиссии, представитель Франции, вообще заявил, что вот эта взаимосвязь не поддаётся однозначной иерархизации норм. То есть сейчас существует, как он сказал, несколько правопорядков – международный, европейский и национальный. Получается, соотношение между ними, я цитирую, регулируется судьями наднациональных органов, что приводит к широкому вмешательству в компетенцию политических органов. В связи с этим он сделал вывод о желательности движения в двух направлениях – более точное определение европейское компетенции и национальной компетенции, что и было сделано в Конституции РФ», – отметила Хабриева.

Напомним, вторая глава Конституции посвящена правам и свободам человека и гражданина. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас 15 января 2020 года распоряжением президента был назначен сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.